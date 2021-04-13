Шойгу: РФ принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО

Фото: Минобороны РФ

Россия принимает меры в ответ на угрожающую ей военную деятельность НАТО. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что Вооруженные силы РФ за три недели уже перебросили на западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ.

— В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях. Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель, — добавил министр.

Отмечается, что меры были приняты в ответ на угрожающую деятельность альянса.

— В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов, — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что войска показали полную готовность выполнить все задачи по обеспечению безопасности России, сообщает РИА Новости.

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