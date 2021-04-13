Ректор РХТУ: Новое лекарство от COVID-19 обеспечит РФ достижение целей стратегии «Фарма-2030»

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Достижение целей стратегии «Фарма-2030» возможно благодаря новому российскому лекарству для лечения от коронавирусной инфекции «МИР-19». Об этом во вторник, 13 апреля, заявил ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

Он отметил, что в России запатентовали спрей для профилактики коронавируса и лечения. По данным разработчиков нового препарата, лекарство предотвращает такие вызываемые коронавирусом осложнения, как воспаление легких или образование тромбов в кровеносных сосудах. Мажуга выразил мнение, что Россия стала лидером постковидного мира в области фармакологии.

— Конечно, все понимают, что этот прорыв стал возможен благодаря нашим разработкам, которые велись в течение многих лет. Но теперь нам надо двигаться дальше. Следующим шагом должна стать независимость России от зарубежного лекарственного сырья, ну а затем мы должны занять достойное место среди мировых экспортеров фармпрепаратов, — отметил Мажуга.

Он добавил, что, согласно стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года «Фарма-2030», нужно обратить особое внимание на производство химических и биологических ингредиентов, а также катализаторов.

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