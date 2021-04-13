Врачи оценили пользу горячих водных процедур и бань для здоровья

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В последние годы к составляющим здорового образа жизни, помимо правильного питания и физической активности, относят еще горячие ванны и баню с парилкой. Эксперты рассказали, действительно ли есть польза от подобных процедур.

Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, что баня полезна при умеренном повышении артериального давления, при заболеваниях бронхов (бронхиальная астма и бронхиты), при ревматических и многих других заболеваниях. Однако посещать ее нужно только вне периодов обострений. Также, по его словам, баня является хорошим средством для снятия стресса.

— Больше всего таких работ приходит из Финляндии (касаемо финской сауны) и из Японии (о влиянии горячих ванн). Там есть культура приема очень горячих ванн, когда температура воды порой доходит до 45 градусов. Это очень горячо, не каждый выдержит. Погружаются при этом по шею, положение почти сидячее. И многие проводят эту процедуру почти каждый день, — рассказал Спахов.

Терапевт подчеркнул, что у этой традиции есть и обратная сторона. В Японии ежегодно регистрируют около 19 тысяч смертей из-за экстремально горячего купания.

Доктор Хисаюки Кацуяма отметил полезность таких ванн для тех, кто не может заниматься физическими нагрузками. Кроме того, он подчеркнул, что подобные процедуры могут препятствовать возникновению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет АиФ.

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