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Госдума приняла в первом чтении законопроект о госучете беспилотников
Фото: pixabay.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госучете беспилотников

Полина Долганова

Армия

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который вводит государственный учет беспилотных воздушных судов. Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 13 апреля.

Изменения предлагаются в статьях 33 и 34 Воздушного кодекса Российской Федерации. Уточняется, что речь идет о беспилотниках весом до 30 килограммов. На них предусмотрено обязательное нанесение опознавательных знаков.

Предполагается, что государственным учетом судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов будет заниматься Федеральное агентство воздушного транспорта, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что НАТО высоко оценило российский зенитный комплекс «Панцирь». Ракетно-пушечный комплекс назвали идеальным средством борьбы с беспилотниками.

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