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Полицейские пресекли продажу паленых стоматологических материалов в регионах
Фото: pixabay.com

Полицейские пресекли продажу паленых стоматологических материалов в регионах

Юлия Павлушова

Происшествия

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ пресекли продажу нелегальных стоматологических материалов в регионах. Речь идет о 320 шприцах с реставрационным материалом и 235 флаконах с адгезивом. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-центре МВД России.

— Медицинские изделия были маркированы товарным знаком известного зарубежного производителя. Однако, согласно заключению экспертов, их содержимое не соответствует оригинальным образцам препаратов, произведенных на заводе-изготовителе, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что продукцию хранили в складских помещениях в Волгограде, а продавали на территории Москвы, Белгородской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

В отношении группы «продавцов» возбуждены уголовные дела. Во время обыска у них нашли более 800 единиц паленых товаров, эскизы для производства упаковки и 3,5 миллиона рублей. Один из подозреваемых помещен под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали подпольную нарколабораторию в Московской области.

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