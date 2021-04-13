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Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище

Никита Абрамов

Общество

Народного артиста России Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

— Эмиля Григорьевича похоронили, — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Напомним, Эмиль Верник скончался в субботу, 10 апреля. Ему было 96 лет. Как уточнил Игорь Верник, народный артист РФ умер от остановки сердца.

СПРАВКА «ВМ»

Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В 1946 году Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского и поступил в театр «Московские литературные чтения».

С 1958 года он работал в качестве режиссера на Всесоюзном радио, с 1969 по 2002 год был главным режиссером литературно-драматического вещания. Также занимался переводами двуязычных литературных вечеров с участием советских и зарубежных артистов.

Эмиль Верник преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), являлся профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

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