Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле в вечерний час пик

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичным водителям посоветовали воздержаться от поездок на автомобиле в вечерний час пик. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Основные затруднения наблюдаются в центре города, на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце (ТТК). На дорожное движение влияют работы, которые проводятся на проезжей части.

Жителям столицы посоветовали передвигаться на общественном транспорте. Поездки на личном автомобиле лучше отложить на время после 20:00.

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