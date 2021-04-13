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Угроза в постели: аллерголог-иммунолог объяснила, чем опасны пылевые клещи
Фото: Pixabay

Угроза в постели: аллерголог-иммунолог объяснила, чем опасны пылевые клещи

Илья Ашуров

Здоровье

Постель по праву считается одним из самых безопасных мест в доме. Однако некоторые специалисты с этим не согласны, поскольку именно в постели часто находятся невидимые человеческому глазу микроорганизмы — пылевые клещи.

Это крошечные насекомые-паразиты, которые часто обитают в мебели. Их довольно трудно увидеть, к тому же обычно они выползают в темное время суток и оставляют на теле человека укусы. Недавние исследования показали, что на наличие в мебели клещей указывает неприятный характерный запах, сообщает Express.

Порой клещи кажутся безобидными насекомыми. Однако не стоит игнорировать их появление в постели и на других предметах мебели. Клещи, которые обитают в доме, чаще всего относятся к так называемым клещам домашней пыли. Именно они являются основной причиной развития бытовой аллергии. Причем встречаться они могут где угодно: на мебели, детских игрушках и даже одежде. Но самое излюбленное место обитания пылевых клещей — постель.

— Именно в постели сочетаются максимально комфортные условия для жизнедеятельности клеща: повышенная влажность (60–70 процентов — за счет потоотделения человека) и скапливание слущенных чешуек эпидермиса человека, служащих питанием для клещей. Таким образом, матрасы, подушки и постельное белье — идеальная среда обитания для клещей, — приводит слова врача-аллерголога Татьяны Филимоновой издание «АиФ».

Также врач отмечает интересный факт: если не выводить клещей в матрасе в течение 10 лет, то последний может потяжелеть в два раза. Это может произойти из-за скопления паразитов и их экскрементов.

Для профилактики появления клещей рекомендуется: использовать очистители воздуха, а также чехлы для подушек и матрасов. Кроме того, эксперты советуют заменять матрасы, ковры и одеяла из натуральных материалов на синтетические, а также добавлять акарициды (специальные химические вещества, предназначенные для борьбы с клещами) в моющие средства.

Читайте также: Что делать, если укусил клещ

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