Московский бизнесмен ответит за «экономию» 170 миллионов рублей на налогах

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Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, занимающейся производством труб из полиэтилена. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По версии следствия, коммерсант внес липовые сведения в налоговые декларации за период с 2012 по 2015 год. Так он «сэкономил» свыше 170 миллионов рублей. Чтобы скрыть это, бизнесмен совершал различные финансовые операции.

Ранее «ВМ» сообщала, что полицейские пресекли продажу паленых стоматологических материалов в регионах.

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