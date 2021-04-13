«Настя без волос, с очень большим лицом»: Солнцев рассказал, как может выглядеть Заворотнюк

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Блогер Рустам Солнцев во время эфира с подписчиками ответил на вопрос, выживет ли актриса Анастасия Заворотнюк.

— Мы все хотим, чтобы Настя поправилась. Ребята, я думаю, что информация о ней не проистекает, ни одной фотографии нет. Я думаю, что Настя без волос, с очень большим лицом, потеряла внешний вид. Может быть, она уже никого не узнает, потому что провалы в памяти, трудности с общением. Ее дочка недавно сказала, что последний год — самый ужасный в ее жизни. Это говорит о многом, — заявил Солнцев.

По его словам, «ситуация патовая», но самое страшное, что у Заворотнюк есть дети. Он считает, что это заболевание — огромная несправедливость и превращает цветущих женщин в других людей.

— Оно превращает молодых красивых девочек в чудовищ, в этом есть злой рок. Нельзя ни в одной сказке придумать или предугадать, ни одна гадалка не предскажет такое. Это необъяснимое что-то. У меня, кроме жалости и досады, ничего нет. Руки опускаются, и все, — поделился блогер.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк. Напомним, актриса последние два года борется с глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака.

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