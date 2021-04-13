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Полицейские задержали любителя ездить по встречке ради видео для соцсетей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полицейские задержали любителя ездить по встречке ради видео для соцсетей

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали водителя Ford Focus, который грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге. Нарушителя нашли с помощью социальных сетей, где был опубликован видеоролик с его маневрами. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

Ранее сообщалось, что нарушитель выехал на встречную полосу в районе Осташковской улицы и параллельно снимал видео для соцсетей. Мужчину нашли и доставили в отдел внутренних дел по Северо-Восточному административному округу. В отношении него составили восемь административных материалов, а также лишили водительских прав на один год.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные полицейские поймали пьяного угонщика в районе Капотня.

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ПДДнарушительсоцсети
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