Полицейские задержали любителя ездить по встречке ради видео для соцсетей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали водителя Ford Focus, который грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге. Нарушителя нашли с помощью социальных сетей, где был опубликован видеоролик с его маневрами. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

Ранее сообщалось, что нарушитель выехал на встречную полосу в районе Осташковской улицы и параллельно снимал видео для соцсетей. Мужчину нашли и доставили в отдел внутренних дел по Северо-Восточному административному округу. В отношении него составили восемь административных материалов, а также лишили водительских прав на один год.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные полицейские поймали пьяного угонщика в районе Капотня.

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