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«Финал четырех» Кубка страны по гандболу пройдет в Москве с 7 по 8 мая
Фото: rushandball.ru

«Финал четырех» Кубка страны по гандболу пройдет в Москве с 7 по 8 мая

Полина Долганова

Спорт

Игры в рамках мужского Кубка России по гандболу «Финал четырех» пройдут в Москве с 7 по 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Решение о проведении матчей в столице было принято в ходе заседания исполкома организации. Встречи состоятся во дворце спорта «Динамо» на стадионе, где свои домашние матчи проводит женская команда ЦСКА.

В «Финале» примут участие петербургский «Университет Лесгафта — Нева», краснодарский СКИФ, ЦСКА и «Чеховские медведи».

Полуфиналы запланированы на 7 мая, финал и игра за бронзу — на 8-е. Соперники определятся позже методом жеребьевки, сообщает ТАСС.

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