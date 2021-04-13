Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ФК «Спартак» наказали проведением одной домашней игры без зрителей условно
Фото: АГН Москва

ФК «Спартак» наказали проведением одной домашней игры без зрителей условно

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Спартак» за оскорбления на расовой почве, прозвучавшие со стороны болельщиков в адрес вратаря столичного «Локомотива» Маринато Гилерме, наказан проведением одной домашней игры без зрителей условно. Об этом во вторник, 13 апреля, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Испытательный срок установлен до конца сезона-2021/22. Также «Спартак» оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что делегат матча между «Локомотивом» и «Спартаком» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45-я). В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления бразильца Лукаса Айртона (45-я).

Читайте также: Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

ФК «Спартак»РФСболельщики футбола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Целая страна — одна штрафная рота

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Правительства против Сети: кто обуздает IT-гигантов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Все мнения
О проекте
Читайте нас в