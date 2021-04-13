ФК «Спартак» наказали проведением одной домашней игры без зрителей условно

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Московский футбольный клуб «Спартак» за оскорбления на расовой почве, прозвучавшие со стороны болельщиков в адрес вратаря столичного «Локомотива» Маринато Гилерме, наказан проведением одной домашней игры без зрителей условно. Об этом во вторник, 13 апреля, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Испытательный срок установлен до конца сезона-2021/22. Также «Спартак» оштрафовали на 500 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что делегат матча между «Локомотивом» и «Спартаком» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме со стороны болельщиков «Спартака». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников. Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсуа Камано (22-я минута) и Федор Смолов (45-я). В конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления бразильца Лукаса Айртона (45-я).

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