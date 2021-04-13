Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в Москве
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36Карта всех событий
В Москве начнут работу еще две выездные бригады вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщается в Telegram-канале «Москва о важном».
Отмечается, что медики начнут работу с 14 апреля. Бригады вакцинации расположатся в торговом центре «ВТБ Арена Плаза» на севере столицы и на фуд-корте «Подсолнухи» на востоке Москвы.
Вакцинация будет проводиться бесплатно. Для получения прививки с собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Кремль: Ситуация с коронавирусом в России спокойнее, чем в соседних странах