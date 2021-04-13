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Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работу в Москве

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36Карта всех событий

В Москве начнут работу еще две выездные бригады вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщается в Telegram-канале «Москва о важном».

Отмечается, что медики начнут работу с 14 апреля. Бригады вакцинации расположатся в торговом центре «ВТБ Арена Плаза» на севере столицы и на фуд-корте «Подсолнухи» на востоке Москвы.

Вакцинация будет проводиться бесплатно. Для получения прививки с собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

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