Кремль: Разговор Байдена и Путина состоялся по инициативе американской стороны

Фото: Администрация президента РФ

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся по инициативе американской стороны. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Путин и Байден выразили готовность к продолжению диалога о важнейших направлениях обеспечения глобальной безопасности. Кроме того, президент США предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден провели телефонный разговор. Как рассказали в Белом доме, главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Также Путин и Байден заявили о намерении двух стран вести диалог о стратегической стабильности и контроле над вооружениями. Помимо этого, Байден заявил Путину, что США будут отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.

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