Рубль усилил рост на фоне новостей о разговоре Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ

Рубль резко усиливает рост на фоне новостей о телефонном разговоре и потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 13 апреля.

Расчетами «завтра» курс доллара падал на 1,01 рубля, до 76,37 рубля, на 18:37 по московскому времени. В свою очередь курс евро падал на 1,07 рубля, до уровня 91,10 рубля. Соответствующие данные следуют из показателей Московской биржи.

Официальная резиденция главы США по итогам разговора президентов сообщила, что лидеры России и США подтвердили свои планы о переговорах относительно стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что между Путиным и Байденом состоялся телефонный разговор, который был инициирован американской стороной.

Читайте также: «Объявили цену русофобии»: Захарова обвинила США в разрушении отношений с Россией