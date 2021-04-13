Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рубль усилил рост на фоне новостей о разговоре Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

Рубль усилил рост на фоне новостей о разговоре Путина и Байдена

Полина Долганова

Экономика

Рубль резко усиливает рост на фоне новостей о телефонном разговоре и потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером во вторник, 13 апреля.

Расчетами «завтра» курс доллара падал на 1,01 рубля, до 76,37 рубля, на 18:37 по московскому времени. В свою очередь курс евро падал на 1,07 рубля, до уровня 91,10 рубля. Соответствующие данные следуют из показателей Московской биржи.

Официальная резиденция главы США по итогам разговора президентов сообщила, что лидеры России и США подтвердили свои планы о переговорах относительно стратегической стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что между Путиным и Байденом состоялся телефонный разговор, который был инициирован американской стороной.

Читайте также: «Объявили цену русофобии»: Захарова обвинила США в разрушении отношений с Россией

курс евро и доллараРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Красота за деньги: женщины в аренду или на продажу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Целая страна — одна штрафная рота

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Правительства против Сети: кто обуздает IT-гигантов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Все мнения
О проекте
Читайте нас в