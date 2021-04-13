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Провалившийся под лед мужчина с собакой погиб на северо-востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Провалившийся под лед мужчина с собакой погиб на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, пруд Торфянка Карта всех событий

На северо-востоке столицы погиб мужчина, который провалился под лед вместе с собакой. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

На место происшествия вызвали водолазов и психологов, чтобы успокоить родственников погибшего.

Напомним, инцидент произошел на территории пруда Торфянка. Мужчина ушел под воду. Вместе с ним под лед провалилась собака. Спасатели оперативно прибыли на место, но не смогли помочь.

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