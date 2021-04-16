Авария с участием двух автомобилей произошла на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Липецкая улица, 46к1 Карта всех событий

На юге Москвы столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил департамент транспорта столицы.

Инцидент произошел около дома по адресу Липецкая улица, дом, 46, корпус 1. В результате ДТП перекрыто две полосы в сторону Подмосковья.

Как отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», движение транспорта затруднено на протяжении 3,2 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что водителей-лихачей, которые за год трижды превысили скорость на 60 километров в час и более, предложили арестовывать на 15 суток.

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