Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно о состоянии пострадавшего прыгуна в воду из Татарстана
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стало известно о состоянии пострадавшего прыгуна в воду из Татарстана

Кирилл Николаев

Спорт

Прыгун в воду из Татарстана, который на соревнованиях в Москве получил травму головы в результате удара о конструкцию вышки, идет на поправку. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, 13-летний спортсмен уже двигает конечностями и принимает пищу. Он постепенно идет на поправку. В медицинском учреждении созданы все условия для реабилитации прыгуна в воду.

— Сейчас очень много зависит от его сил, от его потенциала, — цитирует Леонова ТАСС.

Он добавил, что власти Татарстана остаются на связи с матерью спортсмена. В настоящее время рано говорить о том, продолжит ли мальчик карьеру спортсмена или нет.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля. Мальчика госпитализировали. Он был введен в медикаментозную кому после операции.

Читайте также: Российские фигуристы укрепили позиции на командном ЧМ в Осаке

СпортТатарстанздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в