Стало известно о состоянии пострадавшего прыгуна в воду из Татарстана

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прыгун в воду из Татарстана, который на соревнованиях в Москве получил травму головы в результате удара о конструкцию вышки, идет на поправку. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, 13-летний спортсмен уже двигает конечностями и принимает пищу. Он постепенно идет на поправку. В медицинском учреждении созданы все условия для реабилитации прыгуна в воду.

— Сейчас очень много зависит от его сил, от его потенциала, — цитирует Леонова ТАСС.

Он добавил, что власти Татарстана остаются на связи с матерью спортсмена. В настоящее время рано говорить о том, продолжит ли мальчик карьеру спортсмена или нет.

Напомним, инцидент произошел 10 апреля. Мальчика госпитализировали. Он был введен в медикаментозную кому после операции.

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