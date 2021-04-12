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Прыгуна в воду ввели в кому после травмирования на соревнованиях в Москве
Фото: pixabay.com

Прыгуна в воду ввели в кому после травмирования на соревнованиях в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В столице один из спортсменов был введен в медикаментозную кому после того, как получил травму на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщили в Российской федерации прыжков в воду в понедельник, 12 апреля.

Прыгун был госпитализирован после получения травмы при выполнении элемента.

— В воскресенье (11 апреля — прим. «ВМ») он был прооперирован и введен в медикаментозную кому, — передает сообщение РИА Новости.

Кроме того, в федерации рассказали, что спортсмену 12 лет, он прибыл в Москву на соревнования из Казани, сообщает ТАСС.

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