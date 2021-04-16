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Доцент ВШЭ подозревается в совращении несовершеннолетней через интернет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доцент ВШЭ подозревается в совращении несовершеннолетней через интернет

Никита Абрамов

Происшествия

Доцент национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» совращал несовершеннолетнюю девушку через интернет. Об этом в пятницу, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», в 2013 году мужчина вступал в сексуальную переписку через интернет-мессенджер, а также посылал порнографические фотографии девочке 2002 года рождения. На тот момент потерпевшая еще не достигла двенадцатилетнего возраста.

Силовики задержали 41-летнего мужчину, который оказался доцентом ВШЭ. Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что 53-летнего учредителя ныне закрытого «Института здоровьеведения» подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух девочек 2003 и 2005 годов рождения.

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