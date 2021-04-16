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Лавров: Россия предложит 10 дипломатам США покинуть страну
Фото: МИД РФ

Лавров: Россия предложит 10 дипломатам США покинуть страну

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия предложит десяти американским дипломатам в Российской Федерации покинуть страну. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов.

— Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну, — цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что в ближайшее время Россия опубликует имена восьми американских чиновников, внесенных в российский санкционный список.

Также Лавров сообщил об изменении правил работы диппредставительств США. Так, Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства граждан России и других стран. Практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России прекращается. Кроме того, Лавров добавил, что в ближайшее время Россия выпустит заявление об ответе на санкции США.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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