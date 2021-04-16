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Ушаков рекомендовал американскому послу выехать в Вашингтон на консультацию
Фото: Администрация президента РФ

Ушаков рекомендовал американскому послу выехать в Вашингтон на консультацию

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Помощник президента России Юрий Ушаков рекомендовал послу США в Москве отправиться в Вашингтон для консультаций. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Ушаков дал соответствующую рекомендацию в пятницу, 16 апреля, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном.

— Сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации, — отметил Лавров.

По его словам, ситуация является «многослойной», и в ней следует разобраться. Лавров добавил, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов продолжает свои консультации в Москве.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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