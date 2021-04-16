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Неизвестные открыли стрельбу из окна дома в Смоленске
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Неизвестные открыли стрельбу из окна дома в Смоленске

Анастасия Волоснова

Происшествия

Полиция задержала пьяных мужчин, которые открыли стрельбу из окна дома. Об этом рассказала представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.

Инцидент произошел в пятницу, 16 апреля, по адресу Пригородная улица, дом 18. Неизвестные несколько раз выстрелили из окна второго этажа здания.

Видео: Telegram-канал Mash

По данным СМИ, спецслужбы готовились к операции по штурму здания и оцепили район. Однако вечером 16 апреля стрелки были задержаны.

Установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, а их оружие было охолощенным. Гуреева подчеркнула, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет РИА Новости.

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