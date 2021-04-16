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Гинцбург: Вопрос о вакцинации детей «Спутником V» может быть решен до конца года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Гинцбург: Вопрос о вакцинации детей «Спутником V» может быть решен до конца года

Юлия Павлушова

Здоровье

Генеральный директор Центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург ответил на вопрос о вакцинации детей от коронавируса. По его словам, для вакцинации несовершеннолетних планируется использовать российский препарат «Спутник V».

Александр Гинцбург добавил, что исследование действия препарата на детей планируют начать летом. Вопрос с вакцинацией несовершеннолетних должен решиться до конца года.

— К концу года этот вопрос уже будет сильно проработан и основной объем работы по исследованию возможности использования «Спутника V» на детях будет решен. Но пока что есть определенные сложности в регуляторике, — цитирует академика Интерфакс.

Ранее сообщалось, что скорость распространения COVID-19 близится к наибольшему показателю за пандемию.

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детикоронавирус«Спутник V»
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