Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство Москвы отчиталось о доходах за 2020 год. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Согласно полученным данным, доход мэра Москвы за 2020 год составил 8 247 039 рублей. Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заработал 15 106 673 рубля, а заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев — 15 478 547 рублей.

Доходы заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова за 2020 год составили 30 302 829 рублей. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заработал 216 645 299 рублей. Заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заработала 14 811 204 рубля, а заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина — 14 537 043 рубля.

Доходы министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана составили 13 150 496 рублей. Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заработал 12 984 078 рублей, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова — 17 047 314 рублей, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский — 14 039 398 рублей.

Руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заработал 14 496 732 рубля. Доходы руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова составили 9 743 787 рублей, заместителя руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка — 20 979 720 рублей. Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заработал 15 057 447 рублей, руководитель Департамента здравоохранения Москвы — 127 964 038 рублей.

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