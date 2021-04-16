Движение поездов отсутствует на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

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Россия, Москва, метро Боровицкая Карта всех событий

Движение поездов отсутствует на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Боровицкая» до «Нагорной» из-за человека на путях. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

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