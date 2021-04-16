Движение поездов восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции «Боровицкая» до «Нагорной» не было движения поездов из-за человека на путях. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

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