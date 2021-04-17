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Канцлер Австрии: Разговоры о вхождении стран в НАТО не должны вести к эскалации в регионе
Фото: bundeskanzleramt.at

Канцлер Австрии: Разговоры о вхождении стран в НАТО не должны вести к эскалации в регионе

Иван Юминов

Внешняя политика

Западу следует поддерживать страны бывшего СССР, которые хотят вступить в НАТО и ЕС, но при этом не ставить их перед жестким выбором. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 17 апреля.

— Но при этом нам нужно обеспечивать сосуществование с Россией. Такое решение по принципу «или-или» — то есть между Россией и ЕС, из СССР в НАТО — это то, что привело бы к массивной напряженности в отношениях в регионе и усугубило бы ситуацию, — рассказал канцлер.

Наращивание вооружения на линии соприкосновения не ведет к успокоению обстановки в регионе, приводит слова Курца о ситуации в Донбассе издание ThePioneer.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Эрдоган обсудил «российско-украинский кризис» с генсеком НАТО

Себастьян КурцУкраинаНАТО
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