Правозащитник призвал полицию активнее работать с артистами на фоне дела против Моргенштерна

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Для того чтобы артисты не занимались пропагандой наркотиков, с ними необходимо работать на упреждение. Карательными мерами здесь вопрос не решить. Об этом «Вечерней Москве» заявил лидер движения «Сильная Россия», председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя возбуждение административного дела против рэпера Моргенштерна.

— Пропагандируя вредные и запрещенные вещества, артисты получают себе дополнительную славу, просмотры. Надо понимать их огромный авторитет и очень щепетильно относиться к работе с ними, как с любыми лидерами общественного мнения. Увы, доверия к ним среди молодежи больше, чем к правоохранительным органам. Работая с музыкантами, их нужно привлекать к ответственности, если они нарушили закон. В то же время надо активнее заниматься профилактикой и играть на упреждение, — отметил общественник.

Цветков считает, что полиция пока недостаточно занимается именно предотвращением подобных правонарушений.

— Полиция перестала общаться с обществом. Она не взаимодействует с обществом, закрылась от общества и с той же музыкальной средой не работает. Если бы с какими-то музыкантами поработали опытные офицеры, можно было бы не допускать тех вещей, которые себе они позволяют, — пояснил свою позицию собеседник «ВМ».

Но нарушил артист в своих текстах закон или нет, должны решать компетентные специалисты — филологи, лингвисты — в ходе тщательного анализа, отметил Цветков. Он убежден, что при рассмотрении таких дел не нужно руководствоваться только оценочными суждениями.

Ранее СМИ сообщили о возбуждении административного дела против рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом послужило заявление бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова из-за клипов певца на песни «Розовое вино — 2» и Family. Теперь рэперу грозит штраф до миллиона рублей.

Артист своей вины не признает, пишет ТАСС. По делу назначены экспертизы.

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