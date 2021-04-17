Более 30 тысяч случаев несоблюдения ограничений в транспорте Москвы выявили в апреле
Соблюдение перчаточно-масочного режима в общественном транспорте столицы контролируют около 1,8 тысячи человек ежедневно. Об этом заявили в государственном казенном учреждении (ГКУ) «Организатор перевозок» в субботу, 17 апреля.
— Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» и служба безопасности метрополитена не снижают интенсивность проверок соблюдения эпидемических требований в транспорте. Ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно на протяжении всей поездки, — подчеркнули в ведомстве.
За первую половину апреля выявили более 30 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима, а с начала года — более 160 тысяч, отмечает Интерфакс.
Ранее стало известно, что московские кладбища будут работать в период православных праздников без ограничений.
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