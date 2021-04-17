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Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля
Кот / Фото: Анна Быкова

Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 18 апреля получило название в честь преподобных Феодула и Феодоры Солунской. Люди верили, что в этот день нельзя впускать и выпускать из дома кошку через окно, иначе вскоре в дом могут проникнуть воры. Хозяйки старались отогнать животных, которые стремятся попасть в дом.

Многие приметы в этот день были связаны с окнами: из них нельзя выбрасывать мусор и окурки в этот день, иначе можно было обидеть ангела. Чтобы сохранить тепло и любовь в доме, окна необходимо было помыть.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля

Приметы погоды гласили, что лето будет дождливым, если береза выделяет много сока, а осы устраивают гнезда в открытых местах.

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест и Всемирный день радиолюбителя.

119 лет назад впервые в мире была применена дактилоскопия для опознания преступника. 98 лет назад в СССР было создано московское спортивное общество «Динамо».

В этот день родились дочь советского генсека Брежнева Галина Брежнева, артисты Светлана Немоляева, Владимир Васильев, Нина Чусова, певица Елена Темникова, советский рок-музыкант Майк Науменко.

Именины отмечают Алексей, Марк, Николай, Платон.

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народный календарьВидео ВМвера в приметы
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