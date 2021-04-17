Участники заседания по СВПД выразили готовность к переговорам по ядерной сделке

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Участники заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) собираются как можно быстрее продолжить переговоры по ядерной сделке. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Встреча Совместной комиссии по СВПД прошла в субботу, 17 апреля.

— Участники с удовлетворением приняли к сведению достигнутый прогресс и выразили решимость продолжить переговоры с целью успешного завершения процесса как можно скорее, — приводит ТАСС слова постпреда.

Ранее Ульянов оценил сроки восстановления ядерной сделки Ирана и США.

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