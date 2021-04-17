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Участники заседания по СВПД выразили готовность к переговорам по ядерной сделке
Фото: Пресс-служба Госдумы

Участники заседания по СВПД выразили готовность к переговорам по ядерной сделке

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Участники заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) собираются как можно быстрее продолжить переговоры по ядерной сделке. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Встреча Совместной комиссии по СВПД прошла в субботу, 17 апреля.

— Участники с удовлетворением приняли к сведению достигнутый прогресс и выразили решимость продолжить переговоры с целью успешного завершения процесса как можно скорее, — приводит ТАСС слова постпреда.

Ранее Ульянов оценил сроки восстановления ядерной сделки Ирана и США.

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