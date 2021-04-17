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Американка показала гору белья, где прячутся 11 детей
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Американка показала гору белья, где прячутся 11 детей

Юлия Павлушова

Общество

Беременная мать одиннадцати детей Бритни Черч из американского штата Канзас поразила пользователей Сети огромной кучей белья, в которой смогли спрятаться все малыши.

32-летняя американка опубликовала ролик со своей семьей в TikTok.

— Пытаюсь сказать мужу, что никто не заметит, если мы просто оставим это, — пошутила женщина.

@ourlargefamilylife

At least it’s...clean lol 🙈😭 ##ourlargefamilylife ##laundrymountain

♬ original sound - Britni Church

Сейчас Бритни замужем за 29-летним Крисом. Ему она родила пятерых детей, включая тройняшек. Сейчас пара ждет шестого общего ребенка, пишет The Sun.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, зачем вызвала к себе домой спасателей.

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