Американка показала гору белья, где прячутся 11 детей
Беременная мать одиннадцати детей Бритни Черч из американского штата Канзас поразила пользователей Сети огромной кучей белья, в которой смогли спрятаться все малыши.
32-летняя американка опубликовала ролик со своей семьей в TikTok.
— Пытаюсь сказать мужу, что никто не заметит, если мы просто оставим это, — пошутила женщина.
@ourlargefamilylife
At least it’s...clean lol 🙈😭 ##ourlargefamilylife ##laundrymountain♬ original sound - Britni Church
Сейчас Бритни замужем за 29-летним Крисом. Ему она родила пятерых детей, включая тройняшек. Сейчас пара ждет шестого общего ребенка, пишет The Sun.
Ранее Оксана Самойлова рассказала, зачем вызвала к себе домой спасателей.
Читайте также: Два терьера выгнали пробравшегося в дом бурого медведя