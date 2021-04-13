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Два терьера выгнали пробравшегося в дом бурого медведя
Фото: pexels.com / Rasmus Svinding

Два терьера выгнали пробравшегося в дом бурого медведя

Юлия Павлушова

Животные

Любопытный бурый медведь устроил вторжение в частный дом, расположенный в пригороде Лос-Анджелеса. Хищник проник в здание через открытую заднюю дверь, когда хозяйка была в отъезде.

Поживиться в чужом доме лесному жителю не удалось. Едва успев попить воды из фонтана во дворе, он столкнулся с яростным сопротивлением «охранников» — двух мелких терьеров. Громким лаем собаки прогнали незваного гостя.

Вторжение медведя попало на камеры видеонаблюдения, которые хозяйка дома опубликовала на YouTube.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске медведь напал на мужчину, который решил его покормить.

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