Два терьера выгнали пробравшегося в дом бурого медведя
Любопытный бурый медведь устроил вторжение в частный дом, расположенный в пригороде Лос-Анджелеса. Хищник проник в здание через открытую заднюю дверь, когда хозяйка была в отъезде.
Поживиться в чужом доме лесному жителю не удалось. Едва успев попить воды из фонтана во дворе, он столкнулся с яростным сопротивлением «охранников» — двух мелких терьеров. Громким лаем собаки прогнали незваного гостя.
Вторжение медведя попало на камеры видеонаблюдения, которые хозяйка дома опубликовала на YouTube.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске медведь напал на мужчину, который решил его покормить.
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