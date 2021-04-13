Медведь напал на мужчину, решившего его покормить в Благовещенске
В Благовещенске медведь едва не убил пожилого мужчину, который попытался покормить животное. Видео с места события было опубликовано очевидцами в Instagram.
Инцидент произошел на базе «Школьник». Во время кормления мужчина преклонного возраста подошел слишком близко к клетке животного. Пенсионер попытался дать медведю хлеб, но животное вытянуло лапу и подцепило когтями куртку мужчины.
Пенсионер успел вырваться из лап медведя, хлеб мужчина отбросил в клетку.
«Хорошо, за куртку, за руку бы порвал», — заявил очевидец события.
Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту произошедшего, пишет РЕН ТВ.
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