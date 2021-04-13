Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Медведь напал на мужчину, решившего его покормить в Благовещенске
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Медведь напал на мужчину, решившего его покормить в Благовещенске

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Благовещенске медведь едва не убил пожилого мужчину, который попытался покормить животное. Видео с места события было опубликовано очевидцами в Instagram.

Инцидент произошел на базе «Школьник». Во время кормления мужчина преклонного возраста подошел слишком близко к клетке животного. Пенсионер попытался дать медведю хлеб, но животное вытянуло лапу и подцепило когтями куртку мужчины.

Пенсионер успел вырваться из лап медведя, хлеб мужчина отбросил в клетку.

«Хорошо, за куртку, за руку бы порвал», — заявил очевидец события.

Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту произошедшего, пишет РЕН ТВ.

Читайте также: Зоопсихолог объяснил, с чем связаны проблемы поведения питомцев

убийствобабушки и дедушкимедведь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в