Моргенштерн прокомментировал возбуждение дела против него

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн опубликовал новое видео в Instagram Stories. В нем он прокомментировал возбуждение в отношении него дела о пропаганде наркотиков.

— Наверняка вы уже слышали новости, что на меня завели дело. Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки, — рассказал артист.

Видео: Instagram / morgen_shtern

Ранее стало известно, что Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. По данным источника, поводом для этого стали клипы певца на песни «Розовое вино — 2» и Family. Рэперу могут грозить штрафы до одного миллиона рублей.

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