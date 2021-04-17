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МИД Украины заявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве
Фото: Соцсети

МИД Украины заявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве

Иван Юминов

Внешняя политика

Старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов начиная с 19 апреля. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины в субботу, 17 апреля.

— Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые обвинения сотруднику консульства, — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что действия России нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года, говорится на сайте МИД Украины.

Ранее стало известно о том, что ФСБ России задержала 16 апреля консула Украины Александра Сосонюка из-за того, что он искал базы уголовных дел и данные о россиянах. После этого в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило. Ему указали на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника. Ведомство рекомендовало Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов начиная с понедельника, 19 апреля.

Читайте также: МИД РФ рекомендовал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов

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