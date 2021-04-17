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СК РФ организовал проверку после падения девочки из окна в Можайске
Фото: pixabay.com

СК РФ организовал проверку после падения девочки из окна в Можайске

Юлия Павлушова

Происшествия

Полуторагодовалая девочка выпала из окна третьего этажа в Можайске. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, девочка находилась дома под присмотром бабушки. Женщина ненадолго отлучилась на кухню. В это время малышка успела забраться на подоконник. Облокотившись о москитную сетку, она выпала из окна.

Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом позвоночника.

Ранее сообщалось, что спасатели достали из Москвы-реки мужчину, упавшего с Крымского моста.

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