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Сергей Собянин рассказал об интерьерах здания мэрии Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал об интерьерах здания мэрии Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Тверская улица, 13 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интерьерах здания правительства Москвы. Соответствующее сообщение глава города опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Здание мэрии находится по адресу Тверская улица, дом 13. Оно было построено еще в 1782 году, а интерьеры правительственного здания сохранились с конца XVIII века. В 1940-х годах в мэрии заменили люстры, а на стенах здания появились гравюры.

По словам Сергея Собянина, фойе Белого зала мэрии украшено экспонатами столичных музеев и подарками дипломатов. В настоящее время в Белом зале проводят церемонии награждения.

— Помещение Голубого зала отделано искусственным мрамором и венецианской штукатуркой, а его бесспорная изюминка — потолок авторства художника Павла Корина. В центре зала размещен круглый стол, который часто можно видеть в репортажах с переговоров официальных делегаций, — пояснил глава города.

Он добавил, что в здании мэрии есть также Красный зал, украшенный картинами. По словам главы города, для сохранения интерьера в зале поддерживают определенный уровень влажности и нужную температуру.

Кроме того, в правительственном здании есть Фуршетный зал с интерьерами XVIII и XIX веков, декором советских и античных мастеров. Сергей Собянин добавил, что встречи чиновников проходят в Переговорной комнате, потолок которой был сделан в технике «гризаль».

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