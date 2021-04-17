Сергей Собянин рассказал об интерьерах здания мэрии Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 13 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об интерьерах здания правительства Москвы. Соответствующее сообщение глава города опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Здание мэрии находится по адресу Тверская улица, дом 13. Оно было построено еще в 1782 году, а интерьеры правительственного здания сохранились с конца XVIII века. В 1940-х годах в мэрии заменили люстры, а на стенах здания появились гравюры.

По словам Сергея Собянина, фойе Белого зала мэрии украшено экспонатами столичных музеев и подарками дипломатов. В настоящее время в Белом зале проводят церемонии награждения.

— Помещение Голубого зала отделано искусственным мрамором и венецианской штукатуркой, а его бесспорная изюминка — потолок авторства художника Павла Корина. В центре зала размещен круглый стол, который часто можно видеть в репортажах с переговоров официальных делегаций, — пояснил глава города.

Он добавил, что в здании мэрии есть также Красный зал, украшенный картинами. По словам главы города, для сохранения интерьера в зале поддерживают определенный уровень влажности и нужную температуру.

Кроме того, в правительственном здании есть Фуршетный зал с интерьерами XVIII и XIX веков, декором советских и античных мастеров. Сергей Собянин добавил, что встречи чиновников проходят в Переговорной комнате, потолок которой был сделан в технике «гризаль».

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