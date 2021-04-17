Захарова: Украина не заботится о своих гражданах, обсуждая вступление в НАТО

Фото: МИД РФ

Украина не думает об интересах граждан, пытаясь стать членом НАТО. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что безопасность страны сможет гарантировать только вступление в альянс. Позже Канада, которая является членом НАТО, временно остановила свою тренировочную миссию на Украине из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Захарова прокомментировала слова Зеленского и решение Канады.

— В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан — одна сплошная импортная антиукраинская голограмма, — отметила представитель МИД.

Ранее Зеленский попросил Байдена помочь Украине вступить в НАТО «не только на словах».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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