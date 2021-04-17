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Бензовоз загорелся на автозаправке на Ярославском шоссе
Фото: Наталия Нечаева

Бензовоз загорелся на автозаправке на Ярославском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Пушкино, Ярославское шоссе, 41 Карта всех событий

Бензовоз загорелся на заправке на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкине. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 апреля, на 41-м километре Ярославского шоссе. Бензовоз загорелся на автозаправочной станции.

Уточняется, что пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее сообщалось, что баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы.

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