Бензовоз загорелся на автозаправке на Ярославском шоссе
Россия, Московская область, Пушкино, Ярославское шоссе, 41 Карта всех событий
Бензовоз загорелся на заправке на Ярославском шоссе в подмосковном Пушкине. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером в субботу, 17 апреля, на 41-м километре Ярославского шоссе. Бензовоз загорелся на автозаправочной станции.
Уточняется, что пожару присвоили второй ранг сложности.
Ранее сообщалось, что баллоны с газом начали взрываться в горящем магазине на западе Москвы.
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