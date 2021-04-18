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Россияне объяснили, почему откладывают занятия спортом
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россияне объяснили, почему откладывают занятия спортом

Иван Юминов

Общество

Отсутствие компании, лень, нехватка времени и денег, а также неудобное расположение фитнес-клуба являются главными причинами, почему россияне не занимаются спортом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в воскресенье, 18 апреля.

— Из семи ключевых причин, по которым россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом, самая распространенная — отсутствие свободного времени (33,3 процента). Вторая — удаленное расположение физкультурно-оздоровительных объектов и мест для занятий физической культурой (15,17 процента), третья — такая субъективная причина, как лень (13,2 процента), — говорится в исследовании.

Президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина сообщила, что респондентам старше 35 лет не хватает времени из-за работы, а проблемы со здоровьем не позволяют заниматься фитнесом людям старше 55 лет. Она также подчеркнула, что систематическим занятиям спортом в России поспособствует увеличение количества спортивных объектов в регионах страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян откладывают занятия спортом «на потом».

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Спортроссиянеисследование
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