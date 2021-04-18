Эвакуатор и скутер столкнулись на дублере Алтуфьевского шоссе в Москве
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 81 Карта всех событий
Эвакуатор и скутер столкнулись на дублере Алтуфьевского шоссе. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.
По предварительной информации, в аварии пострадал один человек.
Инцидент произошел в районе дома 81.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб после ДТП на внутренней стороне МКАД.
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