Эвакуатор и скутер столкнулись на дублере Алтуфьевского шоссе в Москве

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 81 Карта всех событий

Эвакуатор и скутер столкнулись на дублере Алтуфьевского шоссе. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек.

Инцидент произошел в районе дома 81.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после ДТП на внутренней стороне МКАД.

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