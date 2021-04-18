Игорь Хатьков рассказал, что для него значит членство в Американской ассоциации

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Главный онколог Москвы Игорь Хатьков, ставший первым российским врачом, вошедшим в Американскую ассоциацию хирургов, объяснил, что для него значит членство в данном сообществе.

— Это событие радостное и значимое в профессиональной жизни любого человека — когда профессионалы признают твой опыт и состоятельность. Для меня это, безусловно, приятно и почетно, — рассказал Хатьков.

Хирург пояснил, что голосование и выборы проводились абсолютно объективно. Эксперты оценивали хирургическую деятельность, научную активность и многое другое. По его словам, опрос проводился заочно, отмечает RT. Как пояснил Хатьков, по его мнению, любой человек должен стремиться к тому, чтобы его высоко ценили коллеги.

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