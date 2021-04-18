Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Игорь Хатьков рассказал, что для него значит членство в Американской ассоциации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Игорь Хатьков рассказал, что для него значит членство в Американской ассоциации

Елена Фролова

Общество

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков, ставший первым российским врачом, вошедшим в Американскую ассоциацию хирургов, объяснил, что для него значит членство в данном сообществе.

— Это событие радостное и значимое в профессиональной жизни любого человека — когда профессионалы признают твой опыт и состоятельность. Для меня это, безусловно, приятно и почетно, — рассказал Хатьков.

Хирург пояснил, что голосование и выборы проводились абсолютно объективно. Эксперты оценивали хирургическую деятельность, научную активность и многое другое. По его словам, опрос проводился заочно, отмечает RT. Как пояснил Хатьков, по его мнению, любой человек должен стремиться к тому, чтобы его высоко ценили коллеги.

Читайте также: Онколог из России впервые вошел в Американскую ассоциацию хирургов

онкологхирургИгорь Хатьков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Все мнения
О проекте
Читайте нас в