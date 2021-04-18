Главный онколог Москвы рассказал о ситуации с онкозаболеваемостью

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Главный онколог Москвы Игорь Хатьков рассказал о том, как обстоит ситуация с онкозаболеваемостью.

— Современная медицина подвергается влиянию многих факторов. Растет число больных, состоящих на учете с онкологическими заболеваниями. Ежегодно становится больше количество людей, у которых впервые диагностируется это заболевание, — пояснил Хатьков.

По словам онколога, причиной этого является много факторов. Однако самым главным из них врач обозначил увеличение продолжительности жизни. Как добавил врач, порой бывает, что случаи заболевания молодых людей и детей шокируют. При этом злокачественные новообразования и онкологические заболевания считаются болезнями пожилых, отмечает RT.

Среди пациентов с онкологией, зарегистрированных в столичном канцер-регистре, более 40 процентов являются людьми старше 70 лет.

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