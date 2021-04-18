Захарова объяснила попытки Запада навязать миру чувство тревоги

Фото: МИД РФ

Западные государства стремятся навязать всему миру «ощущение тревожности» для того, чтобы спрятать за ним собственные проблемы. Такое мнение в воскресенье, 18 апреля, выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, со стороны Запада ведется «нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности», причем «делается это намеренно».

Представитель МИД напомнила о том, что только за последние десять дней появилось большое количество материалов, посвященных якобы «началу агрессии России в отношении Украины». При этом применялись «постановочные кадры», которые выдают украинскую технику и железнодорожные станции за российские, а также выдавая это «за намерение России или уже как свершившийся факт, якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины».

— Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель, — подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мария Захарова оценила решение властей Чехии выслать из страны российских дипломатов. Она отметила, что Прага знает о последствиях, которые повлечет за собой высылка 18 россиян из Чехии.

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