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Захарова объяснила попытки Запада навязать миру чувство тревоги
Фото: МИД РФ

Захарова объяснила попытки Запада навязать миру чувство тревоги

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Западные государства стремятся навязать всему миру «ощущение тревожности» для того, чтобы спрятать за ним собственные проблемы. Такое мнение в воскресенье, 18 апреля, выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, со стороны Запада ведется «нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности», причем «делается это намеренно».

Представитель МИД напомнила о том, что только за последние десять дней появилось большое количество материалов, посвященных якобы «началу агрессии России в отношении Украины». При этом применялись «постановочные кадры», которые выдают украинскую технику и железнодорожные станции за российские, а также выдавая это «за намерение России или уже как свершившийся факт, якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины».

— Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель, — подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мария Захарова оценила решение властей Чехии выслать из страны российских дипломатов. Она отметила, что Прага знает о последствиях, которые повлечет за собой высылка 18 россиян из Чехии.

Читайте также: Захарова: Украина не заботится о своих гражданах, обсуждая вступление в НАТО

Мария ЗахароваРоссия и ЗападРоссия
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