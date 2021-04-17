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Захарова оценила решение выслать российских дипломатов из Чехии
Фото: МИД РФ

Захарова оценила решение выслать российских дипломатов из Чехии

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Прага знает о последствиях, которые повлечет за собой высылка 18 российских дипломатов из Чехии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В субботу, 17 апреля, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов. Уточняется, что дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы России.

Захарова прокомментировала решение чешских властей.

— Праге хорошо известно, что последует за подобными «фокусами», — приводит ТАСС слова Захаровой.

МИД Украины заявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве.

Читайте также: Захарова: Украина не заботится о своих гражданах, обсуждая вступление в НАТО

ЧехиядипломатыМария Захарова
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