Захарова оценила решение выслать российских дипломатов из Чехии

Фото: МИД РФ

Прага знает о последствиях, которые повлечет за собой высылка 18 российских дипломатов из Чехии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В субботу, 17 апреля, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов. Уточняется, что дипломатов обвиняют в работе на спецслужбы России.

Захарова прокомментировала решение чешских властей.

— Праге хорошо известно, что последует за подобными «фокусами», — приводит ТАСС слова Захаровой.

МИД Украины заявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве.

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