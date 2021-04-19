Церемония передачи останков погибших красноармейцев прошла в Музее Победы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в воскресенье, 18 апреля, прошла церемония передачи останков погибших красноармейцев их потомкам.

В церемонии приняли участие поисковики из отрядов «Русь», «Обелиск» и «Патриот», представители администраций Ижевска и Успенского района Краснодарского края, а также родственники бойцов.

Останки красноармейцев Николая Пасынкова и Григория Воблого были найдены в ходе поисковых экспедиций летом — осенью 2020 года на местах боев в Бельском и Зубцовском районах Тверской области.

Кроме того, во время церемонии потомкам фронтовика Алексея Рыжова передали медаль «За боевые заслуги». Награду нашли летом 2020 года в Московской области. Выяснилось, что утерянная медаль была вручена 2 сентября 1943 года старшему артиллерийскому технику 40-го Гвардейского минометного Таллинского ордена Богдана Хмельницкого полка старшему сержанту Рыжову Алексею Николаевичу.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-сюжет, в котором расскажет о легендарной винтовке Мосина.

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