Церемония передачи останков погибших красноармейцев прошла в Музее Победы
В столичном Музее Победы в воскресенье, 18 апреля, прошла церемония передачи останков погибших красноармейцев их потомкам.
В церемонии приняли участие поисковики из отрядов «Русь», «Обелиск» и «Патриот», представители администраций Ижевска и Успенского района Краснодарского края, а также родственники бойцов.
Останки красноармейцев Николая Пасынкова и Григория Воблого были найдены в ходе поисковых экспедиций летом — осенью 2020 года на местах боев в Бельском и Зубцовском районах Тверской области.
Кроме того, во время церемонии потомкам фронтовика Алексея Рыжова передали медаль «За боевые заслуги». Награду нашли летом 2020 года в Московской области. Выяснилось, что утерянная медаль была вручена 2 сентября 1943 года старшему артиллерийскому технику 40-го Гвардейского минометного Таллинского ордена Богдана Хмельницкого полка старшему сержанту Рыжову Алексею Николаевичу.
Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-сюжет, в котором расскажет о легендарной винтовке Мосина.
Читайте также: Виртуальные экскурсии ко Дню всемирного наследия пройдут на платформе #Москвастобой