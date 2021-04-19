Власти Чехии прокомментировали ответную высылку дипломатов из России

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Власти Чехии выражают недоумение в связи с тем, что российская сторона приняла решение о высылке в отношении 20 чешских дипломатов — на два человека больше, чем было выслано из Чехии. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

По утверждению чешского чиновника, высылаемые из России дипломаты — «никакие не агенты» и не работают на спецслужбы. Однако им было предписано покинуть российскую территорию в течение суток. В результате в посольстве Чехии в РФ останутся всего пять человек.

Йиндрак выразил непонимание в связи с количеством высылаемых дипломатов, а также пожаловался на то, что сотрудникам чешской дипмиссии было отведено всего 24 часа на выезд из России, тогда как Прага предоставила российским дипломатам 48 часов, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел огласили список из 20 сотрудников посольства Чехии, которые признаны персонами нон грата в России. Это произошло после того, как ведомство предупредило Прагу об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии по обвинению в работе на спецслужбы.

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